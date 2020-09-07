Жительница Сургута пожаловалась в администрацию на автохлам в центре города

Сургутянка воюет со старыми мерседесами: о том, что разукомплектованные автомобили нашли свой вечный причал на парковке возле дома по проспекту Ленина, 11, жительница города по имени Дина написала на портал «Твой Сургут» еще в начале июня.

«Обращаю внимание, что стоят они в центре города, портят городской пейзаж и самое главное, занимают парковочные места, которые и так в дефиците», — говорит горожанка.

Август

В середине августа начальник отдела административного контроля контрольного управления Максим Салий ответил, что, хоть собственник транспортных средств установлен, добраться до него трудно: он находится в другом городе (судя по номеру одного из автомобилей, можно предположить, что где-то в Ростовской области), но с ним связались и вызвали в Сургут для дачи объяснений.

Судя по всему, владелец мерседесов в город прибыл — дал ли он объяснения, пока неизвестно, но одну из машин с насиженного места убрал… на соседнее.

Сентябрь

Неравнодушная сургутянка, следящая за перемещением иномарок на стоянке, снова обратилась на «Твой Сургут» с фотографиями и вопросами — пока на них никто не ответил.