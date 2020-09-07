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​Сургутянка перемещает мерседесы на стоянке путем переписки с чиновниками

Жительница Сургута пожаловалась в администрацию на автохлам в центре города

​Сургутянка перемещает мерседесы на стоянке путем переписки с чиновниками
Фото: портал «Твой Сургут»

Сургутянка воюет со старыми мерседесами: о том, что разукомплектованные автомобили нашли свой вечный причал на парковке возле дома по проспекту Ленина, 11, жительница города по имени Дина написала на портал «Твой Сургут» еще в начале июня.

«Обращаю внимание, что стоят они в центре города, портят городской пейзаж и самое главное, занимают парковочные места, которые и так в дефиците», — говорит горожанка.

Август

В середине августа начальник отдела административного контроля контрольного управления Максим Салий ответил, что, хоть собственник транспортных средств установлен, добраться до него трудно: он находится в другом городе (судя по номеру одного из автомобилей, можно предположить, что где-то в Ростовской области), но с ним связались и вызвали в Сургут для дачи объяснений.

Судя по всему, владелец мерседесов в город прибыл — дал ли он объяснения, пока неизвестно, но одну из машин с насиженного места убрал… на соседнее.

Сентябрь

Неравнодушная сургутянка, следящая за перемещением иномарок на стоянке, снова обратилась на «Твой Сургут» с фотографиями и вопросами — пока на них никто не ответил.


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07 сентября в 10:20, просмотров: 1979, комментариев: 5
Комментарии:
Флудер
не нравится
07 сентября в 10:59
Милые соседские разборки. Эти мерседесы там лет шесть стоят. Они на ходу. Владелец "трофи-рейдом" увлекается. Ездой на говне по говну.
AlexMatrosov
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07 сентября в 12:57
Вариант с выкупом техники неравнодушная сургутянка не рассматривала?
testimonium paupertatis AlexMatrosov
не нравится
07 сентября в 14:26
Шоб вам так на ваши жалобы всю жизнь отвечали - тупостью и хамством.
tdn
не нравится
07 сентября в 17:08
На проклятом, загнивающем западе,, как сделано. На машину твою вешают бумажку что мол мил человек машина твоя бесхозно тут стоит и мы ее если не обьявишься через неделю отсюда уберем на штраф стоянку. И убирают ведь, сволочи нерусские.. А ежели и оттуда хлам этот не забирают то потом продают на аукционе или утилизируют, а владельцу выставляют стоимость утилизации. Вот не гады ли они?
вера
не нравится
07 сентября в 23:41
а дел других нет , как полной ерундой заниматься
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