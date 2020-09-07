В Сургуте появится первый на территории Югры прокатный центр дронов-беспилотников

Первый прокатный центр дронов-беспилотников на территории ХМАО будет в Сургуте. Об этом сообщает новостной портал «Наш ХМАО».

Отметим, что в рамках этого проекта для удобного управления летательным средством появятся своя взлётно-посадочная площадка, ангар для технического обслуживания, соответствующие сервисно-логистические центры, из которых можно будет вызвать дрон с помощью мобильного телефона и диспетчерская служба

Кроме того, предполагается, что услугами прокатного центра могут пользоваться как крупные компании, так и частные лица.