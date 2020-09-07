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В Сургуте появится центр проката беспилотников

В Сургуте появится первый на территории Югры прокатный центр дронов-беспилотников

В Сургуте появится центр проката беспилотников
фото: pixabay.com

Первый прокатный центр дронов-беспилотников на территории ХМАО будет в Сургуте. Об этом сообщает новостной портал «Наш ХМАО».

Отметим, что в рамках этого проекта для удобного управления летательным средством появятся своя взлётно-посадочная площадка, ангар для технического обслуживания, соответствующие сервисно-логистические центры, из которых можно будет вызвать дрон с помощью мобильного телефона и диспетчерская служба

Кроме того, предполагается, что услугами прокатного центра могут пользоваться как крупные компании, так и частные лица.


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07 сентября в 10:01, просмотров: 1614, комментариев: 2
Комментарии:
вера
не нравится
07 сентября в 16:58
кому он нужен
Alkonowa1ow вера
не нравится
07 сентября в 20:24
Это надо понимать дроны? Так это вопрос к Навальному и его «конторе» «рога и копыта».
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