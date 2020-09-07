На дистанционное обучение перешли два класса в Сургуте: причина — COVID-19

Несколько школ в России работают в удаленном формате из-за продолжающейся пандемии коронавируса: об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко.

Он рассказал, что это отдельные случаи: «Они есть в нескольких регионах. В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот с утра я получил сообщение: в Забайкальском крае школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение».

Сургут проблема также коснулась: по сообщению СТВ, к дистанционному формату вернулись два класса в девятой школе — речь о втором и девятом классах. Причина — COVID-19, обнаруженный у одного из педагогов и у родителя.

Напомним, что учебный год в стране начался в традиционном формате — но с серьезными мерами предосторожности, которые включают в себя постоянную санитарную обработку и дезинфицирование помещений, увеличенные перемены, разный график для разных возрастных групп, соблюдение социальной дистанции и прочее.

Одна из мер — измерение температуры на входе в школу — тут же вызвала массовые нарекания, поскольку из-за нее по утрам у входа создаются очереди, где ни о какой социальной дистанции не может быть и речи. Проблему чиновники от просвещения знают. «Очереди в школах по утрам создаются из-за того, что в некоторых учреждениях плохо организован порядок пропуска детей», — объясняет Глушко.