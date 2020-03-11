Проект реновации парка «За Саймой» в Сургуте выиграл конкурс правительства России

Проект реновации сургутского парка «За Саймой» выиграл конкурс «100 городских лидеров–2020» агенства стратегических инициатив, учредителем которого является правительство РФ. Об этом инфоагенству СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы Сургута Алексей Жердев:

«У нас формируется группа, в Москву пригласили трех человек. Мы хотим послать специалистов от проектировщика, от управления лесопаркового хозяйства и от департамента архитектуры. После 15 марта мы узнаем конкретику», – рассказал замглавы.

Представители города-победителя отправятся в столицу России, чтобы обсудить финансирование реализации парка, а также пройти обучение на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Алексей Жердев отметил, что победа парка «За Саймой» – совместное достижение сургутян:

«Мы победили, в конкурсе участвовали 604 города – это же практически все города в России! У нас оказалась самая большая активность горожан: 55 тысяч голосов, это беспрецедентный опрос за всю историю Сургута. Спасибо людям за то, что нас услышали».

Напомним, в минувшем феврале сургутянам показали презентацию реновации парка «За Саймой». Проектированием занималось ООО «Среда комфорта».

После демонстрации общественники опасалась, что городской бюджет не сможет покрыть расходы на реализацию всех идей, но в целом горожанам проект понравился.