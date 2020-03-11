​В Сургуте открылся технопарк с инженерным классом и проектной лабораторией

В Сургуте на базе школы №12 открылся технопарк, включающий в себя инженерный класс проектную лабораторию и аудиторию 3D-моделирования. Таким образом у детей появилась возможность создавать летательные аппараты, изучать робототехнику, промышленный дизайн и инженерию.

«Для учеников школы, а это две тысячи человек, и для воспитанников детского сада, который объединён с этой образовательной организацией, уроки в технопарке проводятся бесплатно», – рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Он отметил, что занятия уже начались, а дети, которые уже успели их посетить, остались в восторге.