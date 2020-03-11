В Сургуте 91-летняя пенсионерка отдала все свои деньги лжебанкирам

В Сургуте 91-летняя пенсионерка отдала все свои накопления аферистам, представившимся сотрудникам банка. Она потеряла 250 тысяч рублей.

По информации городского управления МВД, лжебанкиры связались с пенсионеркой по телефону и сказали, что с ее карты крадут деньги, поэтому их срочно нужно снять и отдать им – для сохранности.

Сотрудники банка раскусили мошенническую схему и пытались переубедить женщину, заявляя о сохранности ее банковского счета. Но пенсионерка осталась непреклонна и все же сняла сумму в полном размере, после чего внесла деньги на счет мошенников. С тех пор на контакт с ней они не выходили.

Всего за праздничные выходные сургутяне лишились 600 тысяч рублей, раздав их мошенникам и аферистам.

Напомним, молодые девушки из Сургута, мечтающие стать стюардессами, доверились аферисту и потеряли 100 тысяч рублей