В Сургуте пенсионерка выжила после падения из окна 10 этажа

В Сургуте 64-летняя женщина выпала из окна десятого этажа дома, расположенного на улице Иосифа Каролинского, 14/1. Несмотря на тяжелые травмы, женщина выжила — бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение. Пострадавшая упала на козырек магазина, расположенного внизу дома.

Точная причина падения сургутянки неизвестна. По данным СИА-ПРЕСС, днем женщина вызвала скорую помощь, из-за плохого самочувствия. Прибывшие медики заявили пенсионерке, что ей необходима госпитализация. После чего специалисты заполняли документы и ждали, пока пациентка будет готова отправиться в больницу. Далее медики обнаружили женщину уже на козырьке.

В пресс-службе полиции Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС пояснили, что сотрудники сейчас работают на месте происшествия, по данному факту проводится проверка.