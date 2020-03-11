Сургутянам напомнили, что узнать о наличии масок в той или иной аптеке города можно на специальной горячей линии

В Сургуте работает горячая линия, позвонив на которую сургутяне могут узнать о наличии медицинских масок во всех в аптеках города, либо в ближайших к ним точках.

«В городе работает горячая линия, на которую можно обратиться по вопросу наличия масок в аптеках города, — сообщает советник главы Сургута Александр Оверчук в ответ на жалобу на портале «Твой Сургут». — О наличии масок в аптеках города можно узнать по телефонам горячей линии: 355-452, 355-484, 355-461».

Чиновник также отмечает, что по информации Центра лекарственного мониторинга, на 10 марта в аптеках города числились в продаже 5 533 маски.