​В Сургуте пройдет бесплатная лекция «Окей, Гугл! Как не умереть, читая про медицину в интернете?»

В Сургуте 14 марта пройдет бесплатная лекция медицинского редактора сайта Только спросить, автора книги «Как болел бы врач» и телеграм-канала о медицине «ШБмнк» Ольги Кашубиной «Окей, Гугл! Как не умереть, читая про медицину в интернете?».

Эксперт расскажет, как спасти свой мозг от недостоверных и откровенно опасных статей и как быстро находить в сети ответы на важные медицинские вопросы.

Лекция состоится в 14 часов в гуманитарном корпусе СурГУ, Энергетиков, 8. Зарегистрироваться на нее можно тут.