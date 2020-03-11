​Стала известна причина, по которой родителям детсадовцев в Сургуте запрещают посещать утренники

Ограничения посещения утренников в детских садах Сургута обусловлены правилами пожарной безопасности и противоэпидемическими мероприятиями. Об этом корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Жалобы на то, что родители не могут попасть на утренники к дошкольникам, возобновились во время празднования Международного женского дня. Традиционно, это связали с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Действительно, в округе действует постановление главного санитарного врача, согласно которому в феврале и марте 2020 года массовые мероприятия необходимо проводить с соблюдением противоэпидемических мероприятий. В частности, посетители утренников должны быть в масках, сменной обуви, помещения проветривать и дезинфицировать.

Однако основная причина, по которой не все родители могут попасть на утренники – правила пожарной безопасности, обозначенные в постановлении правительства РФ. Они предусматривают нахождение ограниченного числа людей в помещении, чтобы в случае ЧП эвакуация прошла без задержек.

«Одновременно в помещении должно находиться не более 50 человек. В Сургуте в группах 35 воспитанников. В утренниках принимают участие пять педагогов, часть из которых задействованы в представлении. Поэтому лимит на родителей – десять человек», - пояснил собеседник агентства.

Эта норма объясняет и факт, который возмущает большинство родителей: возможность проведения других мероприятий, в том числе и коммерческих, для детей. Если во время представления или мастер-класса в помещении находится менее 50 человек, ограничения на него не распространяются.

Жители Сургута уже обращались к местным властям с просьбой уменьшить количество детей в группах, чтобы родители могли посещать утренники.

Стоит отметить, что это постановление правительства действует с 2012 года.