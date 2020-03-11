​В Сургуте почти 1000 человек зарегистрировалось в качестве самозанятых

Около 900 жителей Сургута приняли участие в налоговом эксперименте – они зарегистрировались в качестве самозанятых. Всего же по России по новому режиму работают более 500 тысяч человек.

Нововведение позволяет людям, не имеющим официального трудоустройства и сотрудников в подчинении, платить налоги по сниженной ставке. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам ставка составит 4 процента, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6 процентов. Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре — для регистрации необходимо скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог».

При этом есть некоторые ограничения. «Нельзя воспользоваться данным налоговым режимом, если ты торгуешь подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином. Это также не смогут быть, например, нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами», – пояснил соавтор закона, Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Справка:

Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.