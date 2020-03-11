​В Сургуте мужчина принял роды у жены — его консультировал по телефону диспетчер скорой помощи

В Сургуте мужчина самостоятельно принял роды у своей жены. В этот момент его консультировала диспетчер скорой помощи Светлана Катаева. Как сообщает депздрав Югры, 9 марта в 4.00 семья вызвала медиков. Специалисты приняли вызов, и спустя минуту супруг беременной женщины вновь позвонил в скорую и попросил поторопить бригаду с криками: «Жена уже совсем рожает!»

Диспетчер координировала действия мужчины, чтобы тот принял срочные роды. Благодаря их слаженной работе на свет появился здоровый мальчик и мама не пострадала при родах. «Сильные эмоции, крики и страх мужчины сильно осложняли ситуацию», — отметили специалисты.

Бригада скорой помощи, которая прибыла на место, осмотрела младенца и роженицу, а после отвезла их в Сургуский клинический перинатальный центр. «В настоящее время мама и малыш чувствуют себя хорошо», — поясняют медики.

Также уточняется, что в истории службы скорой медицинской помощи — это первый случай принятия род в режиме «oнлайн».