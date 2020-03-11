​В жестоком убийстве молодого человека в Сургуте подозревают его брата

В Сургуте задержан 39-летний мужчина по подозрению в убийстве брата. По версии следствия, подозреваемый забил родственника до смерти ножкой стула.

«39-летний мужчина, находясь в квартире одного из домов по улице Ивана Захарова в городе Сургуте, принадлежащей его брату, 1985 года рождения, в ходе возникшей ссоры нанес последнему множественные удары ножкой стула по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончалась на месте. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, преступление совершено около трех часов ночи 10 марта. Погибшего с изуродованным лицом обнаружил его приятель.