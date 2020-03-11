​В Сургуте завершается сбор идей о модернизации главного городского проспекта

В конце этой недели, 15 марта, завершится сбор идей о модернизации проспекта Ленина в Сургуте. Об этом напоминает пресс-служба администрации. Сбор пожеланий и предложений идет на портале проекта «100 городских лидеров» – туда можно отправить неограниченное количество задумок о том, как улучшить главный проспект Сургута. Лучшие 20 идей (по количеству «лайков») будут оцениваться экспертным советом, и примерно пять-семь из них будут реализованы, а автор лучшей, по мнению спецалистов, получит смартфон SamsungGalaxy.

Пока на сайте собрано немногим более 80 задумок, всего они получили порядка 1000 «лайков». Среди них, например, посадка деревьев с решетками, прикрывающими корневую систему, велодорожки, зимние сады на крышах домов, подсвеченные «smart-бордюры», высокотехнологичные скамейки, разукрашенные стены домов, а также снос парковок и высадка на их месте деревьев. Ну, и многое другое – подробнее можно посмотреть в соответствующем разделе портала «100 городских лидеров».