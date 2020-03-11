​Сургутяне пожаловались на бизнесменов, перекрывших дорогу в один из центральных скверов (03.11.2020) - Новости Сургута
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​Сургутяне пожаловались на бизнесменов, перекрывших дорогу в один из центральных скверов

Фото tvoysurgut.ru
Фото tvoysurgut.ru

Владельцы торговых павильонов на проспекте Ленина, 60 и 60/1 застроили проход в сквер Молодежный, находящийся напротив главного офиса «Сургутнефтегаза». На это пожаловался житель города Николай на портале «Твой Сургут». «Закрывать проход в парк, когда там всегда ходили люди, и там была короткая тропинка, ведущая во двор. Теперь этот бардак приходится обходить», – возмущается горожанин, указывая на то, что подобное происходит вторую зиму подряд.

Проблема в том, что территория, которую застроил бизнесмен – частная собственность, ответил Николаю главный специалист контрольного управления Михаил Михеев. «Согласно пояснениям представителя собственника проход перекрывается временно для обеспечения безопасности пешеходов от падения снега и льда с крыши здания в период весеннего таяния. В скором времени он вновь будет открыт для пешеходов», – поясняет чиновник, и констатирует, что «признаки нарушения земельного законодательства отсутствуют».


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Сегодня в 01:23, просмотров: 216, комментариев: 0


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