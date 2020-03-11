​В Сургут на финал школьного интеллектуального чемпионата приедет игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?»

Игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Ким Галачян приедет в Сургут в качестве почетного гостя на финал Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали организаторы мероприятия – «Югорский интеллектуальный клуб». Этот финал будет во второй год подряд проходить в особом формате – распределенным на два города: часть команд будет играть в Сургуте, часть – в Ханты-Мансийске. Это сделано для удобства участников, которые могут выбрать, в какой город им приехать ближе.

Всего в финале, который пройдет 14-15 марта, сыграют 35 лучших школьных коллективов – тех, кто сильнее всего показал себя в ходе отборочных турниров, прошедших с октября 2019 года по февраль 2020 года в заочной форме. Всего в отборах сыграли более 180 команд, то есть более 1000 школьников из 28 населенных пунктов.

Команда-победительница получит путевку на чемпионат России по «Что? Где? Когда?» среди школьников, а лучшие четыре команды смогут выступить на финале Кубка Губернатора Югры – главного и завершающего сезон интеллектуального соревнования в нашем регионе. Он традиционно пройдет в мае.