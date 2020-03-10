В туалете «Армянской шаурмы» в Сургуте нашли труп

Сегодня, 10 марта, вечером в кафе «Армянская шаурма» в Сургуте был обнаружен труп мужчины. По данным «К-информ», в здании общепита, расположенном на улице Мира, 16, нашли 37-летнего жителя города. По неподтвержденной информации, погибший в уборной молодой человек мог скончаться из-за передозировки наркотиками — в соцсетях сообщили, что рядом с трупом лежал шприц и порошок неизвестного происхождения.

Кроме того, в местных пабликах «ВКонтакте» заявили, что в кармане сургутянина был найден бейджик консультанта офиса сотовой компании.

На момент публикации материала корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось получить официальный комментарий специалистов правоохранительных органов.