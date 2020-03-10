​Суд признал банкротом строительную компанию, обманувшую сотни дольщиков в Сургуте (03.10.2020) - Новости Сургута
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​Суд признал банкротом строительную компанию, обманувшую сотни дольщиков в Сургуте

Фото: siapress.ru
Фото: siapress.ru

Арбитражный суд Югры признал банкротом строительную компанию «Дорожно-эксплуатационное предприятие» («ДЭП»), руководителем которой является Андрей Копайгора. Гендиректор смещен с должности, а распоряжаться имуществом фирмы и погашением долгов, которые суд оценил минимум в 34 млн рублей, будет конкурсный управляющий.

Информацию о банкротстве СИА-ПРЕСС подтвердил заместитель главы Сургута, курирующий строительную сферу, Владимир Шмидт. Он уточнил, что выплатой денежной компенсации или достроем домов, которые более года назад должен был сдать застройщик дольщикам, займется специальный окружной фонд.

«ДЭП» является застройщиком двух домов в жилом комплексе «Любимый». Там было заключено 196 договоров долевого участия.

«На совещаниях много раз до сведения дольщиков доводили информацию о том, что будет, если застройщика признают банкротом. Есть ряд процедур. В работу вступит югорский фонд, который будет вести активную деятельность», — пояснил замглавы Сургута.

Напомним, более года назад в Сургуте у строительных компаний «Северстрой», «ДЭП» и «Салаир» начались финансовые проблемы. Строительство на объектах застройщиков было приостановлено. Полгода назад к решению конфликта подключилась губернатор Югры Наталья Комарова. В данный момент для семи из 13 проблемных домов найдены варианты достроя, однако часть объектов все еще простаивает. Всего в городе более полутора тысяч семей-дольщиков ожидают свои квадратные метры.

Кроме того, полиция уже возбудила уголовные дела против директоров строительных компаний: Сергея Ярушина («Салаир»), Богдана Нестора («Северстрой») Андрея Копайгоры («Югорская промышленная корпорация»), которые задерживают сдачу домов горожанам.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 508, комментариев: 0


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