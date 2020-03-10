​Прогноз погоды в Сургуте: на неделю придёт весна

В ближайшие дни жителей Сургута ожидает теплая весенняя погода. До конца недели днем будет сохраняться плюсовая температура, переменная облачность с дождем и снегом. Об этом свидетельствует прогноз погоды Gismeteo.

Однако с понедельника в город вернется минусовая температура — 16 марта столбик термометра опустится до -12°C. Кроме того, уже в субботу усилится ветер до 15 метров в секунду, и в последующие три дня ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В такую погоду специалисты сургутского отдела ГО и ЧС рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными на дороге.

Источник: gismeteo.ru