​Следователи рассказали, за что в Сургутском районе убили и сожгли дальнобойщика

Следователи завершили расследование жестокого убийства в Сургутском районе — в марте прошлого года на одном из месторождений был найден сожженный дальнобойщик.

Убийцей оказался 44-летний житель Бердюжского района Тюменской области, приехавший в Югру на работу по вахте.

25 марта прошлого года на дороге в 40 километрах от города Когалыма он решил похитить дизельное топливо. Мужчина остановил проезжающий «MAN» с полуприцепом-цистерной, которым управлял его бывший коллега. В кабине автомобиля он знакомому водителю украсть и продать перевозимое топливо, но тот отказался.

Тогда убийца несколько раз ударил водителя стеклянной кружкой по голове, завел его руки за спину, застегнул на них имевшиеся у него наручники и надел знакомому на голову пакет, обмотав края вокруг шеи липкой лентой.

Преступник приехал на большегрузе на одно из месторождений Сургутского района, где машина застряла в снегу. Поняв, что самостоятельно вытащить авто из снега ему не удастся, тюменец решил скрыть следы преступления. Он облил еще живую жертву бензином и поджог.

На преступника завели несколько уголовных дел.