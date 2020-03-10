В Сургуте убили мужчину в собственной квартире

В Сургуте убит 35-летний мужчина в собственной квартире на улице Ивана Захарова 12/1. Тело погибшего нашел его приятель в ночь с 9 на 10 марта. По словам очевидца, лицо убитого было изувечено до неузнаваемости. Об этом сообщает городской портал «К-Информ».

Подозреваемый установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

По предварительной информации, преступник избил жертву тупым предметом.

Напомним, сургутянин досмерти избил своего друга, а жительница Ханты-Мансийска убила гостя двумя ударами ножа.