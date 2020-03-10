Под Сургутом «Нива» попала под грузовик

Накануне утром, 9 марта, под Сургутом внедорожник столкнулся с грузовиком.

Авария произошла на дороге возле дачного кооператива «Летние Юрты» — «Нива» влетела в трал IVECO. По предварительным данным, водитель отечественного авто не справился с управлением и выехал на встречку, по которой ехал грузовик.

Многотонная машина буквально смяла капот внедорожника. Водитель и пассажирка легковушки выжили, но получили травмы различной тяжести. Они были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.