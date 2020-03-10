Молодые девушки из Сургута, мечтая стать стюардессами, отдали мошеннику более 100 тысяч рублей

Девять молодых девушек отдали суммарно 117 тысяч рублей мошеннику из Сургутского района, который обещал трудоустроить их на самолеты стюардессами.

По информации прокуратуры Югры, 33-летний мужчина предлагал девушкам дать образование бортпроводниц, чтобы затем трудоустроить их в российских авиакомпаниях. Он заключал с девушкам фиктивные договоры об оказании услуг, получал от них деньги, а затем исчезал.

В итоге его задержала полиция. Мужчина проведет следующие пять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшим девушкам вернули деньги в полном объеме.