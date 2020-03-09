​Администрация Сургута напомнила жителям, где в городе можно сдать отработанные батарейки

Жители Сургута часто задаются вопросом куда сдать разрядившиеся батарейки и старые аккумуляторы. В связи с этим представители администрации Сургута опубликовали список мест, где расположены контейнеры для сбора отработавших батареек:

ТК «Лента - 92» - улица 30 лет Победы, 74, г. Сургут;

ТК «Лента – 93» - Югорский тракт, 2, г. Сургут;

СГ «ОBI» - Югорский тракт, 38, г. Сургут.

«Что касается старых аккумуляторов, то их принимают практически в любой точке города, где продаются аккумуляторные батареи», – отмечает пресс-служба мэрии.