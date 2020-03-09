​Сургут сохранил одни из самых высоких цен на аренду малогабаритного жилья

В Сургуте за последний год сохранилась цена на аренду малогабаритного жилья – до 30 кв. метров. Ежемесячная стоимость соответствующих квартир в среднем составляет 18 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики портала недвижимости Domofond, проанализировав динамику арендных ставок на малогабаритное жилье в 59 крупных городах России.

Согласно опубликованной информации, в Сургуте цена на аренду малогабаритного жилья одна из самых высоких, дороже только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там стоимость месячной аренды варьируется от 20 до 35 тысяч рублей.

В целом по России цена на малогабаритное жилье снизилась, но не значительно – на 0,6 процента с 16 408 до 16 311 рублей за месяц.

Лидерами по снижению стоимости аренды стали Хабаровск, Тверь и Археангельск, а аутсайдерами Тольятти, Махачкала и Улан-Удэ.