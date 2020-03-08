Власти Сургута будут ежегодно направлять более миллиарда рублей на ремонт дорог

Власти Сургута готовы ежегодно тратить более миллиарда рублей на ремонт дорог до 2024 года. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.

Администрация Сургута смогла получить три с половинной миллиарда из госбюджета на шесть лет, попав в Федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.

Полученная сумма разделена на шесть частей – по 500 миллионов с 2019 по 2024 год. Также сургутским чиновникам удалось привлечь в город окружные деньги. Таким образом, складывая средства из бюджетов Федерации, Югры и Сургута получается сумма размером более миллиарда рублей ежегодно.

«Мы сохраняем темпы с прошлого года. Даже больше скажу, увеличиваем их», - сообщил замглавы Алексей Жердев.

Напомним, власти Сургута потратили больше миллиарда рублей на ремонт дорог в 2019 году. Благодаря полученным средствам Сургут получит новые выезды из города, один из них могут назвать в честь автора моста через Обь.

Среди новых дорог, которые появятся в 2020 году в Сургуте, будет проезд по улице Маяковская.