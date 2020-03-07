В Сургуте назвали семь общественных инициатив, которые будут реализованы в этом году с помощью бюджетных средств

В Сургуте в рамках проекта "Бюджет Сургута Онлайн" выбраны семь общественных инициатив, которые будут реализованы в этом году с помощью бюджетных средств.

На строительство трибун и раздевалок у футбольного поля на территории 50-метрового бассейна будет выделено 4,99 млн рублей. А на устройство искусственного газона малого футбольного поля на территории 50-метрового бассейна потратят 866 тысяч рублей. Проект внедрения системы "Безопасный двор" получил пять миллионов рублей. Благоустройство футбольного поля на территории СК «Юность» в поселке Юность обойдется в чуть более 696 тысяч рублей. Для организации «Фристайл-парка» на территории гимназии имени Ф.К. Салманова выделят пять миллионов рублей. 441 тысячу получит проект "Музей под открытым небом".

Все эти инициативы будут реализованы администрацией города.

В топ-7 вошел только один проект, который реализуется силами общественников - центр для размещения бездомных животных «Переправа». Движению "Дай лапу" на эти нужды выделят пять миллионов рублей.