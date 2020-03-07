​В Сургуте омоновцы задерживали подозрительных посетителей ТРЦ "Аура"

В Сургуте накануне вечером, 6 марта, сотрудники ОМОН задерживали подозрительных посетителей ТРЦ "Аура".

Как сообщает очевидец в одном из местных пабликов в соцсети, мужчин ловили прямо у выхода из торгового центра и помещали в полицейский автобус, а затем увозили.

С какой целью проводилось задержание - не известно. В пресс-службе УМВД по Югре комментарии по этой ситуации корреспонденту СИА-ПРЕСС пообещали дать позднее, отметив, что веротянее всего это было стандартное профилактическое мероприятие.