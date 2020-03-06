​В Сургуте расскажут о том, как правильно гуглить свои симптомы и не умереть от ужаса (03.06.2020) - Новости Сургута
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​В Сургуте расскажут о том, как правильно гуглить свои симптомы и не умереть от ужаса

Автор лекции — научный журналист Ольга Кашубина. Фото cultinfo.news
Автор лекции — научный журналист Ольга Кашубина. Фото cultinfo.news

Через неделю, 14 марта, в Сургуте пройдет научно-популярная лекция на тему: «Окей, Гугл. Как не умереть, читая про медицину в интернете?» Об этом СИА-ПРЕСС рассказал «Югорский интеллектуальный клуб», который проводит это мероприятие в рамках своего проекта «Югорская научно-техническая инициатива». Лекцию прочитает научный журналист, медицинский редактор сайта «Только спросить» Ольга Кашубина.

«Современная история знает несколько случаев, когда решения, основанные на данных из интернета, приводили к смерти людей. Как спасти свой мозг от недостоверных и откровенно опасных статей?» – сказано в анонсе мероприятия.

Лекция пройдет в актовом зале гуманитарного корпуса СурГУ (ул. Энергетиков, 8) в субботу, 14 марта, в 14.00. Вход свободный.


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Сегодня в 20:21, просмотров: 199, комментариев: 0


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