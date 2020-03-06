​Из-за ДТП с пострадавшими в пригороде Сургута образовалась пробка

Сегодня, 6 марта, на трассе Сургут — Нефтеюганск произошло ДТП, где пострадали четыре человека. Перед поворотом на «Каменный мыс» лоб в лоб столкнулись газель и «Тойота Авенсис». По сообщениям очевидцев аварии в соцсетях, инцидент произошел из-за грузовика, который совершал обгон по встречной полосе.

Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин заявил сообществу «Это Юганск, детка», что на месте происшествия работают четыре бригады медиков. Среди четверых пострадавших один ребенок. Кроме того, у участников аварии зафиксировали травмы различной тяжести.