В Сургуте к 2023 году появится новая поликлиника в Восточном жилом районе неподалеку от торгового центра "Росич". Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на личной встрече с сургутянами накануне, 5 марта.

«По поручению Президента России формируется программа модернизации первичного медицинского звена. И Сургут включил строительство городской поликлиники в эту программу.

Уже в этом месяце округ защищает ее в Министерстве здравоохранения России. После утверждения проекта, мы приступим к реализации.Строительство начнется в 2021 году. На создание объекта дается три года».

Отмечается, что новое медучреждение разгрузит поликлинику №2 - а до тех пор кабинеты врачей общей практики продолжат появляться на первых этажах жилых домов.