​В Сургуте 7 марта вновь ожидается шквалистый ветер и метель

Сотрудники Гидрометеорологического бюро Сургута предупреждают, что завтра, 7 марта, в городе вновь ожидается шквалистый ветер порывами 13—18 метров в секунду и метель. При этом произойдет долгожданное весеннее потепление: температура воздуха в течение дня поднимается до -1°C.

Специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций напоминают о необходимости быть осторожными и внимательными на дорогах.

Стоит отметить, что в Сургуте третий день подряд сохраняется ветреная погода.