​Житель Сургута пожаловался на некачественную работу администрации и предложил чиновникам эффективную схему

Сургутянин пожаловался на некачественную работу администрации города. Соответствующее обращение появилось на портале «Твой Сургут». Горожанин заявил, что чиновники подходят к своей работе формально: когда на сервис приходят жалобы, касающиеся обязанностей управляющих компаний или нарушения ПДД, сотрудники мэрии просто отвечают жителям, что не наделены полномочиями для решения вопроса.

Активист предложил специалистам администрации тесно работать с УК и Госавтоинспекцией: перенаправлять жалобу ответственным структурам, а после получения ответа давать правовую оценку их действиям, а также публиковать итог на «Твой Сургут».

«Если, допустим, ГИБДД или УК, или другие организации никак не реагируют на жалобы, то писать в соответствующие инстанции. Не надо отстраняться от проблем города и просто отписываться, что это не в ваших полномочиях!» — заявил в обращении горожанин.

В ответ на его письмо в мэрии обещали подумать, как можно реализовать технически предложенную схему. «Благодарим за креативную идею. Как мы уже писали неоднократно, наш портал постоянно совершенствуется. И происходит это во многом благодаря вам — нашим пользователям», — отметил советник главы города Александр Оверчук.