​Прокуратура Сургута решила взыскать с попавшихся на взятках работников Росреестра миллионы рублей

Прокурор Сургута Леонид Балин обратился в суд с требованием взыскать деньги, полученные в виде взяток, с работников Росреестра и их преступных контрагентов, осужденных в нашем городе. Напомним, что бизнесмены и риелторы платили работнице структуры, чтобы она быстрее регистрировала их сделки. В итоге ее осудили на пять лет тюрьмы (срок начнется после достижения ее ребенком 14 лет) и штрафу в 250 тысяч рублей.

Теперь же с нее и некоторых подельников будут дополнительно взысканы суммы полученных взяток – а это более двух миллионов рублей. Суд уже принял решению по иску прокуратуры, и теперь надзорное ведомство будет работать над взысканием денег с осужденных в пользу государственного бюджета.