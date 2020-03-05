​Сургутяне пожаловались на башенный кран, стрела которого висит над дорогой, но городские власти ничего сделать не могут

В Сургуте на улице Республики напротив городской филармонии у строящегося здания работает башенный кран, чья стрела регулярно зависает над дорогой, причем иногда на всю ночь. Об этом сообщила жительница города Светлана на портале «Твой Сургут». «Стрела подъемного крана, используемого при строительстве, неоднократно была оставлена над дорогой на всю ночь, где проезжают автомобили и ходят пешеходы. Допустимо ли это по технике безопасности?» – интересуется Светлана.

«К сожалению, у администрации города отсутствуют полномочия для решения данного вопроса!» – ответил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Для решения подобных проблем он предложил направлять информацию в службу Жилстройнадзора Югры, которая базируется на улице Маяковского, 21А, в кабинете 309, либо позвонить им по телефонам 52-53-60 или 52-53-66.