​Сургутяне пожаловались на башенный кран, стрела которого висит над дорогой, но городские власти ничего сделать не могут (03.05.2020) - Новости Сургута
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​Сургутяне пожаловались на башенный кран, стрела которого висит над дорогой, но городские власти ничего сделать не могут

Фото tvoysurgut.ru
Фото tvoysurgut.ru

В Сургуте на улице Республики напротив городской филармонии у строящегося здания работает башенный кран, чья стрела регулярно зависает над дорогой, причем иногда на всю ночь. Об этом сообщила жительница города Светлана на портале «Твой Сургут». «Стрела подъемного крана, используемого при строительстве, неоднократно была оставлена над дорогой на всю ночь, где проезжают автомобили и ходят пешеходы. Допустимо ли это по технике безопасности?» – интересуется Светлана.

«К сожалению, у администрации города отсутствуют полномочия для решения данного вопроса!» – ответил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин. Для решения подобных проблем он предложил направлять информацию в службу Жилстройнадзора Югры, которая базируется на улице Маяковского, 21А, в кабинете 309, либо позвонить им по телефонам 52-53-60 или 52-53-66.


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Сегодня в 20:41, просмотров: 152, комментариев: 2


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Комментарии:
katok
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Сегодня в 21:22
Ну и зачем нужны эти дармоеды?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:37
Чего это стреле делать над проезжей частью. Непонятно. Однозначно нарушение ПТБ и к Жилстройнадзору не ходи. Развернуть ночью в противоположную сторону- не судьба. Оштрафовать и делов- то.

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