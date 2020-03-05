​В Сургуте опубликованы результаты слушаний о межевании «долины нищих». Почитайте, как випы отстаивали свой район

На сайте администрации Сургута размещены результаты публичных слушаний, посвященных межеванию 21-22 микрорайона в границах улицы Мелик-Карамова и Тихого проезда – в народе этот район называют «долиной нищих». Там, например, располагаются дома гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова (а также некоторых его коллег – топ-менеджеров компании), бывшего главы города, ныне депутата Госдумы Александра Сидорова и многих известных жителей города.

Вообще мероприятие прошло 23 декабря, но только к началу марта специалисты смогли обработать все вопросы и предложения сургутских випов. Среди участников, выступавших на слушаниях, были, например, зампредседателя Тюменской областной думы Галина Резяпова, бизнесмены Виталий и Владимир Ганины, Виталий Чернаков и другие.

Так, жители «долины» неоднократно настаивали на отмене строительства пятиэтажного дома возле их территории, так как это сломает всю парадигму малоэтажного жилья в районе – но администрация ответила отказом. Чиновники заявили, что пятиэтажка не входит в границы малоэтажной зоны, и вообще ее строительство было согласовано ранее и обсуждению не подлежит.

Зато возведение там ресторана KFC у местных жителей удалось развернуть. Также для них продумают лыжную трассу, оптимизируют прогулочные дорожки, и ни в коем случае не будут срубать пятидесятилетние березы. Полностью прочитать вопросы жителей и ответы на них администрации можно в официальном документе.

В настоящий момент документ с предложениями жителей «долины» окончательно отработан и направлен главе города Вадиму Шувалову для подписания.