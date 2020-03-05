​В Сургуте во время погони за преступниками переверлась полицейская машина

Накануне, 4 марта, в Сургуте произошла автомобильная погоня — полиция преследовала водителя, который не остановился по требованию правоохранителей. В ходе погони машина сотрудников ГИБДД попала в ДТП — перевернулась.

«Около 13.15 экипаж ГИБДД находясь на маршруте патрулирования обратил внимание на автомобиль «Хендай Солярис», водитель которого не остановился по требованию сотрудников полиции. Она начали преследование правонарушителя. В районе дома по улице Крылова водитель патрульного автомобиля, уходя от столкновения с другим участником движения, допустил опрокидывание автомобиля. Сотрудники УМВД в аварии не пострадали», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе городского ведомства.

После ДТП преступникам удалось скрыться. Однако участники погони уже установлены. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия.