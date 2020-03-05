​В Сургуте может появиться приют для тысячи бездомных собак (03.05.2020) - Новости Сургута
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​В Сургуте может появиться приют для тысячи бездомных собак

Фото: Р. Нуриев
Фото: Р. Нуриев

Глава Сургута Вадим Шувалов поручил департаменту архитектуры и градостроительства разработать проект приюта для бродячих собак. Мэр отметил, что строительство и обустройство объекта на 1000 животных обойдется бюджету в 140 миллионов рублей.

О том, сколько ежегодно будет стоить казне содержание животных, глава города не уточнил. Однако по данным местного отлова, за один день на здоровую собаку уходит порядка 200 рублей. По примерным расчетам обслуживание приюта обойдется городу в 73 миллиона рублей в год.

Решать, будет ли в городе построен приют для беспризорных собак будут сургутские депутаты, когда проект объекта будет подготовлен администрацией.

Стоит отметить, что в этом году из-за изменений в федеральном законодательстве мэрия города потратит на отлов и содержание бродячих животных порядка 37 миллионов рублей. Сумма почти в пять раз превышает прошлогоднюю. С начала этого года в России собак не усыпляют, — их отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, чипируют и возвращают на улицу.


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Сегодня в 17:42, просмотров: 308, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:55
Все ж таки видать цапнула какая-то бездомная собачонка главу за зад.

Надо бездомным дольщикам опыт перенимать.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 19:53
Вероятно, пилотный проек. Прирастет если, то масштабируют.
Сергей Б Dochimacho
не нравится
Сегодня в 20:43
Приют для 1000 животных пилотный проект? Сколько по-вашему в Сургуте бродячих собак, мильен?

Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:45
Кстати, сколько в Сургуте бродячих собак?

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