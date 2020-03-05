​В Сургуте ухудшится погода 6 марта — ожидается похолодание и сильный ветер (03.05.2020) - Новости Сургута
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​В Сургуте ухудшится погода 6 марта — ожидается похолодание и сильный ветер

Завтра, 6 марта, в Сургуте заметно ухудшится. По данным Гидрометеорологического бюро города, ночью ожидается сильный ветер порывами до 14-17 метров в секунду. Кроме того, стоит отметить, что температура воздуха в течение дня опустится до -20°С.

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сургута напоминают автомобилистам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах, а также просят пешеходов обходить шаткие рекламные конструкции и опасаться поврежденных деревьев.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 61, комментариев: 0


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