​В Сургуте ухудшится погода 6 марта — ожидается похолодание и сильный ветер

Завтра, 6 марта, в Сургуте заметно ухудшится. По данным Гидрометеорологического бюро города, ночью ожидается сильный ветер порывами до 14-17 метров в секунду. Кроме того, стоит отметить, что температура воздуха в течение дня опустится до -20°С.

Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сургута напоминают автомобилистам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах, а также просят пешеходов обходить шаткие рекламные конструкции и опасаться поврежденных деревьев.