​В Сургуте починили все электронные табло на автобусных остановках

В Сургуте восстановлена полноценная работа электронных табло на автобусных остановках и приложения «Умный транспорт». Об этом на своей странице социальной сети ВКонтакте рассказал глава города Вадим Шувалов.

«Электронные табло на остановках и приложение «Умный транспорт» снова работают. На несколько дней они вышли из строя из-за аварии в центре обработки данных», –– написал он.

Также мэр отметил, что несмотря на то, что электронные табло были не исправны, общественный транспорт ходил «строго по расписанию».

Напомним, что на протяжении нескольких дней, начиная со 2 марта, в Сургуте не работали электронные табло и приложение «Умный транспорт» из-за аварии на московских серверах.