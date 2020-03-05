​Глава Сургута подвел итоги уборки снега в феврале этого года

В Сургуте в феврале этого года от снега были очищены 1339 придомовых территорий, из 1300 дворов был вывезен снег. Такую статистику на своей официальной странице выложил глава Сургута Вадим Шувалов.

«Календарная весна уже наступила, но зима из Сургута уйдет еще не скоро. Так что пока снег лежит во дворах, буду продолжать публиковать статистику по его уборке. Вот отчет за февраль», — написал градоначальник.

В феврале в уборке снега было задействовано 212 единиц спецтехники.

Отметим, что за первый месяц 2020 года в городе было очищено больше дворов — 1439, как и вывезено снега — с 1398 территорий. Количество спецтехники не поменялось.