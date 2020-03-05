В Сургуте стартовала Декларационная кампания 2020 года

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года. Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше 3 лет, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.