​На трассе Сургут — Когалым в ДТП погибли два человека

Сегодня, 5 марта, на трассе Сургут — Когалым произошло ДТП. В аварии, случившейся около 9.30, погибло два человека. Водитель УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа Рио».

По данным пресс-службы югорской полиции, водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия, а мужчина, находившийся за рулем машины УАЗ госпитализирован с травмами.

«В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — уточняют сотрудники окружного УМВД.