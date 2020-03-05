Глава Сургута проведет личную встречу с жителями города

Сегодня, 5 марта, в 18 вечера глава Сургута Вадим Шувалов проведет личную встречу с жителями Восточного жилого района:

«Жители микрорайонов 27 и 28 города Сургута! Обсудим итоги прошлого года и планы на 2020-й. Поговорим о проблемах микрорайонов. Обязательно отвечу на ваши вопросы», – пишет мэр на своей личной странице в соцсетях.

Встреча состоится в школе №45 на улице Взлётный проезд, 6. Чтобы попасть внутрь, потребуется паспорт.

Для тех, кто не может прийти на мероприятие, будет организована прямая трансляция в группе Администрации Сургута.