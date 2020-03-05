​Сургутянка нарушила ПДД и спровоцировала аварию с пострадавшими

В среду, 4 марта, около 14.40 на перекрестке улиц Энгельса и Просвещения в Сургуте в ДТП пострадали три человека.

«Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем KiaRio, по предварительным данным, при въезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустила столкновение с автомобилем Nissan Terrano под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia, а также пассажиры автомобиля Nissan, женщины 1966 и 1951 годов рождения, получили телесные повреждения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четвре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.