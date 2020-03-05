​Ночью в Сургуте произошел пожар в жилой пятиэтажке

В ночь на четверг, 5 марта, в жилом пятиэтажном доме на улице Энергетиков в Сургуте произошел пожар в двухкомнатной квартире на четвертом этаже.

Сообщение о возгорании поступило в 01.54, через девять минут на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. К этому времени подъезд пятиэтажки был задымлен. Из дома эвакуировали пять человек. Справиться с возгоранием удалось за девять минут.

Пожар начался в ванной, огнем повреждены водонагреватель и стиральная машинка, квартира закопчена. Ущерб составил не менее 15 тысяч рублей. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил обращения с электрооборудованием, сообщили ИА «СИА-ПРЕСС» в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Пострадавших нет.