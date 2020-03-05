​Жители Сургута попадаются на изощренные уловки мошенников

Онлайн-мошенники продолжают совершенствовать способы обмана россиян. Теперь они звонят жертвам и рассказывают, как не стать жертвой мошенников. И этот метод приносит им неплохой доход.

«Накануне в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение по факту мошеннических действий неизвестного лица. Так, гражданка 1965 года рождения, пояснила, что ей позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками банка. Лжеработник финансовой организации рассказала сургутянке о способах мошенничества с банковскими картами, а также предупредила, что на территории РФ увеличилось количество подобных преступлений. После разъяснительной беседы, злоумышленники предложили 55-летней женщине перевести все денежные сбережения на якобы защищенный резервный счет. Далее, уже по стандартной схеме, мошенники попросили сообщить номер карты, срок действия, CVC-код и одноразовые СМС пароли, которые приходили потерпевшей на телефон. В результате сургутянка лишилась 130 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

Еще одна жительница города лишилась 22 тысяч рублей, став жертвой самой распространенной преступной схемы: мошенник уверял ее, что совершена попытка несанкционированного списания денежных средств, для сохранности необходимо перевести все на резервный счет.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Как сообщало ИА «СИА-ПРЕСС» ранее, в 2019 году количество преступлений, совершенных в информационно-коммуникационной сфере в Югре, выросло на треть – с 4,2 до 5,6 тысяч. Раскрываемость не превышает 24,3 процента. При этом рост преступлений, совершенных онлайн-мошенниками продолжается. Только в январе 2020 года зарегистрировано 323 мошенничества и кражи с банковских карт. Общий ущерб составил более 13 миллионов рублей.

Также по теме:

«Ну и иди в жопу, умная слишком!»

