​«РЖД» в третий раз ищет подрядчика на реконструкцию вокзала в Сургуте. Условия изменились существенно

ОАО «РЖД» объявило тендер на реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте, пишет Znak.com. Любопытно, что в предыдущие два раза компания пыталась найти подрядчика на эти работы при помощи аукциона, а сейчас будет тендер – это несколько иной формат проведения конкурсных процедур. Разница в том, что на тендере учитывается не только цена, но и другие качественные показатели, которые заказчик прописывает в документации (это может быть, например, опыт аналогичных работ, кадровый состав и так далее).

Стартовая цена у этого контракта прежняя – почти 2,3 млрд рублей, однако «РЖД» ввели новое условие – обеспечительный платеж, который должен внести победитель конкурса, – 191 млн рублей. Работы по контракту нужно будет выполнить до 2023 года.

Стоит отметить, что предыдущие конкурсы были отменены посредством жалоб конкурентов (участников торгов) друг на друга в Федеральную антимонопольную службу. Видимо, поэтому «РЖД» решили усложнить условия, дабы отсечь лишних претендентов и жалобщиков.