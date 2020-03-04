​В Сургуте восстановлена работа приложения для отслеживания автобусов

Приложение «Умный транспорт», позволяющее отслеживать движение автобусов в Сургуте, возобновило свою работу. Как пояснили в администрации города, проблема заключалась в масштабной аварии в московском центре обработки данных, которая необходима для функционирования приложения, и быстро исправить эту ситуацию столичные специалисты не могли.

«Нам пообещали, что 2-3 марта все проблемы будут решены. Но авария оказалась более глобальной, чем предполагалось ранее, поэтому потребовалось больше времени», – рассказал директор управления информационных технологий и связи городской администрации Павел Зыков. По его словам, в течение суток будут включены электронные табло на остановках, специалисты работают над восстановлением работы сервиса surgutbus.ru. Во избежание подобных провалов в будущем администрация рассмотрит сотрудничество с другими операторами данных – возможно, это будет «Яндекс. Транспорт».