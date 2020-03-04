​Администрация Сургута объяснила, почему с улиц города не вывозили снег несколько дней

Сотрудники администрации Сургута заявили, что в течение последних нескольких дней в городе не работали снежные полигоны, а соответственно коммунальщики не могли вывезти снег с улиц. Специалисты отметили, что грузовые машины не могли проехал на полигоны из-за потепления.

«В последние дни и сургутянам, и коммунальщикам пришлось очень туго: не работали снежные полигоны. Из-за потепления на полигоны попросту не могла заехать тяжелая техника. Графики уборки и вывоза снега пришлось скорректировать. Сегодня погода наконец-то позволила возобновить работу снежных полигонов. Правда, полигоны все еще работают не в полную силу, принимая не более 25 — 30% от обычного объема», — заявили чиновники.

Также в администрации уточнили, что сейчас коммунальщики занимаются очисткой социальных объектов, а после уберут снег из дворов.